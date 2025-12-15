Bogolese divelta la sbarra del passaggio a livello | code in strada e treni con quasi un' ora di ritardo

La mattinata di lunedì 15 dicembre ha registrato disagi sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara, a causa della sbarra del passaggio a livello divelta a Bogolese. La situazione ha causato code in strada e ritardi di quasi un'ora sui treni, aggravando ulteriormente i disservizi già presenti sulla tratta.

Un altro disagio alla circolazione ferroviaria nella mattinata di lunedì 15 dicembre lungo la linea Parma-Suzzara. La sbarra del passaggio a livello di Bogolese è stata divelta da un veicolo, che stava transitando lungo strada Croce dei Morti. I successivi passaggi a livello, lungo la linea. Parmatoday.it Bogolese, divelta la sbarra del passaggio a livello: code in strada e treni con quasi un'ora di ritardo - Ancora disagi alla circolazione ferroviaria nella mattinata di lunedì 15 dicembre lungo la linea Parma- parmatoday.it