Il coach del Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius, è tornato a Istanbul dopo essere rimasto bloccato a Dubai. La sua partenza dalla città emiratina è stata documentata con immagini esclusive pubblicate su social media. Jasikevicius ha raggiunto nuovamente la capitale turca, dove continuerà a seguire le attività della squadra. La notizia è stata riportata da vari canali di informazione e social network.

ÖZEL GÖRÜNTÜ Dubai’de mahsur kalan Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius, Istanbul’a döndü. un rientro atteso si è concretizzato a istanbul per Sarunas jasikevicius, allenatore del fenerbahce, dopo una temporanea permanenza negli emirati arabici uniti provocata dall’evolversi della situazione nel medio oriente. il video girato all’aeroporto ha confermato la ripresa delle attività da parte del gruppo tecnico e dirigenziale al seguito del coach. il rientro è avvenuto nella serata di martedì 3 marzo, con l’arrivo documentato dalle immagini diffuse dall’aeroporto. il coach lituano è stato accompagnato dal gruppo che era rimasto fuori per motivi di sicurezza legati agli sviluppi regionali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sarunas Jasikevicius torna a Istanbul per il Fenerbahce

Incubo Fenerbahce, il Nottingham Forest ne fa 3 a Istanbul. Celta e Genk ok in trasfertaGiovedì da incubo, per il Fenerbahce di Domenico Tedesco, che viene travolto a domicilio dal Nottingham Forest.

Leggi anche: Guendouzi è arrivato a Istanbul: accoglienza del Fenerbahce

Altri aggiornamenti su Sarunas Jasikevicius

Discussioni sull' argomento Fenerbahce’s Sarunas Jasikevicius back in Istanbul after being stranded in the UAE; Grana israeliane e Dubai: tra giocatori e allenatori bloccati ecco la situazione; Fenerbahce domina il Be?ikta? e vince la Coppa di Turchia: terzo trionfo consecutivo; BM FIBA WORLD CUP/ GRUPPO D: FRIDRIKSSON GELA LA LITUANIA E MANDA IN ESTASI L’ISLANDA.

Sarunas Jasikevicius tra le persone bloccate a Dubai per il caos in Medio OrienteLa delicata situazione attuale in Medio Oriente sta causando pesanti disagi al traffico aereo, bloccando di fatto diverse figure di spicco dell'EuroLega negli Emirati Arabi Uniti. A causa ... pianetabasket.com

SARAS BLOCCATO Sarunas Jasikevicius e altri giocatori di EuroLeague sono bloccati a Dubai. facebook