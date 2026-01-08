Guendouzi è arrivato a Istanbul | accoglienza del Fenerbahce
Mattéo Guendouzi ha raggiunto Istanbul, segnando l'inizio della sua esperienza con il Fenerbahçe. Dopo aver lasciato Roma, il centrocampista francese è stato accolto ufficialmente dalla società e dai supporter del club turco. Questa operazione rappresenta un passo importante nel percorso del giocatore, che ora si prepara ad affrontare una nuova sfida nel campionato turco.
È iniziata una nuova avventura per Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese ha lasciato Roma in mattinata ed è arrivato a Istanbul, dove è stato accolto dal Fenerbahçe e dai suoi nuovi tifosi. L’approdo in Turchia chiude definitivamente il capitolo con la Lazio, che nelle stesse ore ha ufficializzato nuovi innesti e operazioni in entrata. A Istanbul, invece, per Guendouzi è subito clima da protagonista: accoglienza calorosa in aeroporto e presentazione social immediata. Il club turco ha salutato l’arrivo del giocatore con un messaggio diretto pubblicato su Instagram: «Benvenuto nella nostra famiglia, Mattéo Guendouzi». 🔗 Leggi su Serieagoal.it
