Incubo Fenerbahce il Nottingham Forest ne fa 3 a Istanbul Celta e Genk ok in trasferta

Il Nottingham Forest ha sconfitto il Fenerbahçe 3-0 ad Istanbul, creando grande sorpresa. La squadra inglese ha dominato la partita, segnando tre gol senza subire reti. La vittoria mette in difficoltà i turchi in vista del ritorno. Nel frattempo, il Celta Vigo ha vinto in trasferta contro il Salonicco, mentre il Genk ha battuto lo Zagabria, entrambe le squadre con un risultato positivo. Le partite di andata dei playoff di Europa League si sono concluse con esiti favorevoli per le squadre straniere.

Giovedì da incubo, per il Fenerbahce di Domenico Tedesco, che viene travolto a domicilio dal Nottingham Forest. Gli inglesi, pur non dominando in termini di gioco, creano di più e sono molto più concreti. Al 21' è Murillo a sbloccare l'incontro, al termine di una discesa palla al piede che si conclude con un preciso diagonale. Jesus raddoppia a fine primo tempo deviando sulla linea di porta una sponda sugli sviluppi di un calcio d'angolo e a inizio ripresa il brasiliano serve l'assist a Gibbs-White: un pallone solo da spingere in rete. Vittorie esterne anche per Celta Vigo e Genk.