Vertenza Gicap fissato un tavolo tecnico in Regione dopo il rischio licenziamenti

La vertenza Gicap, scoppiata a seguito dell'annuncio della chiusura di numerosi supermercati e del conseguente rischio di licenziamenti per circa 200 dipendenti, si sposta in Regione. È stato infatti fissato un tavolo tecnico per affrontare la crisi e trovare una soluzione condivisa, al fine di tutelare i posti di lavoro e le attività coinvolte.

Si sposta in Regione la vertenza Gicap, scoppiata dopo l'annunciata chiusura di decine di supermercati con il conseguente rischio licenziamento per quasi 200 dipendenti. L'assessore regionale Elvira Amata interviene in merito alla grave crisi occupazionale che ha colpito i lavoratori ex Gicap.

