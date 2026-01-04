Gatteo piano da 17 milioni per le opere pubbliche

A Gatteo, nel 2026, sono stati messi a disposizione oltre 17 milioni di euro per interventi sulle opere pubbliche. La città si prepara a proseguire i lavori già avviati, con cantieri attivi e progetti pronti a partire, contribuendo al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi locali. Questo investimento rappresenta un impegno importante per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio comunale.

A Gatteo oltre 17 milioni di euro di opere pubbliche. Il 2026 si apre per il Comune di Gatteo con numerosi cantieri attivi, opere in fase di conclusione e altri pronti a partire. Un quadro complessivo che testimonia il grande lavoro svolto dall'amministrazione comunale e dalla struttura tecnica nel corso del 2025. Quasi 13,8 milioni di euro arrivano da fondi nazionali e regionali, e oltre 3,4 milioni di euro di risorse comunali. Ha detto Roberto Pari sindaco di Gatteo: "Il 2026 si apre con un numero di cantieri senza precedenti per il nostro Comune. È il risultato di un lavoro serio e costante di programmazione per opere concrete per la sicurezza, le scuole, il territorio e la qualità della vita dei cittadini.

