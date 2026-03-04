Saracinesche abbassate seguite da uno scrosciante applauso | l' omaggio per il piccolo Domenico da parte dei commercianti salernitani

Alle 16:30, i commercianti salernitani hanno abbassato le saracinesche a mezza altezza per cinque minuti, in segno di solidarietà con la famiglia di Domenico. Al termine del breve momento di raccoglimento, un applauso forte e spontaneo ha accompagnato l’atto simbolico. La manifestazione ha coinvolto diversi esercizi commerciali che hanno partecipato in modo coordinato, senza ulteriori comunicazioni pubbliche o dichiarazioni ufficiali.

"Abbassiamo le saracinesche a mezza altezza per 5 minuti, a partire dalle ore 16:30, come segno di raccoglimento e vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico". L'invito per i commercianti della nostra città è per oggi, a nome dell'Associazione Torrione Eventi APS. "Al termine dei 5 minuti, chiediamo a tutti di unirsi in un grande applauso, un gesto semplice ma carico di affetto, per onorare la sua memoria. Uniti nel silenzio, uniti nel ricordo", concludono dall'associazione salernitana.