Saracinesche abbassate da un mese dopo lo sgombero | un ' ristoro spese' per i titolari delle attività

La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che permette ai titolari di attività come Fabio parrucchiere di ricevere un sostegno economico. Da oltre un mese, le saracinesche di molti negozi sono state abbassate dopo lo sgombero dell'edificio a rischio crollo in via Lucera 79. Ora, i commercianti sperano di arrivare a un risarcimento per le spese sostenute e di poter riprendere presto le loro attività.

Fabio Arionne, barbiere e parrucchiere titolare di 'Fabio parrucchiere', attività commerciale di via Lucera 79 oggetto di sgombero insieme all'intero edificio a rischio crollo, può tirare un sospiro di sollievo, atteso che la Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo finalizzato.

