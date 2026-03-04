Sarà Ravenna la Capitale Italiana del Mare 2026 | l' annuncio ufficiale

Questa mattina a Roma, nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio, si è concluso il percorso che ha portato alla proclamazione di Ravenna come Capitale Italiana del Mare 2026. L'annuncio ufficiale è stato comunicato al termine di un procedimento che ha coinvolto le autorità competenti. Ora Ravenna si prepara a ricevere questo riconoscimento nel corso del prossimo anno.

Si è concluso questa mattina a Roma, nella solenne cornice della Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio, il cammino verso la proclamazione della Capitale Italiana del Mare 2026. Il titolo è stato ufficialmente conferito alla città di Ravenna. Alla città bizantina arrivano i complimenti anche dal comune di Riccione, che si era candidato a sua volta. Il dossier, presentato oggi dal sindaco Alessandro Barattoni e dallo staff del Comune, prevede un piano di investimenti da 8 milioni di euro e 71 iniziative complessive.

