Capitale Italiana del Mare 2026 domani la presentazione ufficiale
Domani si terrà la presentazione ufficiale della candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026. L’evento segna l’inizio di un percorso volto a valorizzare il patrimonio marittimo e culturale della città, sottolineando l’impegno di Gaeta nel promuovere le proprie eccellenze legate al mare. Un passo importante per rafforzare l’identità locale e attirare attenzione sulla ricchezza delle risorse marittime italiane.
Tutto pronto per il primo atto ufficiale di un cammino ambizioso e identitario: la presentazione della c andidatura di Gaeta quale Capitale Italiana del Mare 2026. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 19 gennaio, alle ore 11 nella solenne cornice del Castello Angioino, simbolo della città proteso sul mare e sede dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L’iniziativa Capitale Italiana del Mare 2026, promossa dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare in collaborazione con il MEF, mira a porre al centro dell’agenda nazionale la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della Blue Economy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Gaeta si candida a “Capitale Italiana del Mare 2026”: svelato il logo ufficiale
Gaeta si presenta come candidata per il titolo di “Capitale Italiana del Mare 2026”. In questa fase, si definiscono partnership e si svela il logo ufficiale, simbolo della candidatura. La proposta coinvolge una vasta zona, dal Golfo di Napoli fino alla Toscana, evidenziando l’impegno della città nel valorizzare il patrimonio marittimo e culturale del territorio.
