Sarà Ravenna la Capitale Italiana del Mare 2026 Il sindaco | Lavorando insieme si ottengono risultati significativi

Ravenna è stata ufficialmente annunciata come la Capitale Italiana del Mare 2026. La cerimonia si è svolta questa mattina a Roma, nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio. Il sindaco della città ha commentato che, lavorando insieme, si ottengono risultati significativi. La decisione è stata comunicata al termine di un percorso ufficiale che si è concluso con questa proclamazione.

Si è tenuta questa mattina la proclamazione ufficiale a Roma. Ora si attende la presentazione del dossier della candidatura Si è concluso questa mattina a Roma, nella solenne cornice della Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio, il cammino verso la proclamazione della Capitale Italiana del Mare 2026. Il titolo è stato ufficialmente conferito alla città di Ravenna. Alla città bizantina arrivano i complimenti anche dal comune di Riccione, che si era candidato a sua volta. Il dossier, presentato oggi dal sindaco Alessandro Barattoni e dallo staff del Comune, prevede un piano di investimenti da 8 milioni di euro e 71 iniziative complessive.