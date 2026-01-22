Ravenna si candida a Capitale italiana del mare 2026 Il sindaco | Così proiettiamo la nostra città nel mondo

Ravenna si propone come candidata a Capitale italiana del mare 2026, un riconoscimento che valorizza il patrimonio marittimo e turistico della città. Il bando, promosso dal Ministero della Protezione Civile e Dipartimento politiche del Mare, offre un premio di un milione di euro. La candidatura mira a rafforzare l’immagine di Ravenna nel panorama nazionale e internazionale, promuovendo iniziative legate al mare e alla sostenibilità.

La città di Ravenna si candida a diventare Capitale italiana del mare 2026. Il bando, indetto a fine 2025 dal Ministero della Protezione Civile, Dipartimento politiche del Mare, mette in palio un milione di euro per la città. La selezione avverrà il primo febbraio, e il titolo sarà assegnato.

