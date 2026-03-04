LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | Buitrago vince a Laigueglia sul podio Gregoire e Tiberi

Durante la gara del Trofeo Laigueglia 2026, Buitrago ha tagliato per primo il traguardo, conquistando la sua nona vittoria in carriera. Sul podio sono saliti anche Gregoire e Tiberi, mentre la Bahrain Victorious ha ottenuto la seconda vittoria stagionale grazie a questo risultato. La corsa si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sul percorso e sui momenti salienti.

16.22 Quella odierna è la nona vittoria in carriera per Buitrago, la seconda in stagione per la Bahrain Victorious. 16.19 Buitrago non vinceva da 1 anno e 23 giorni, quando conquistò la classifica generale della Volta a la Comunitat Valenciana. 16.15 SANTIAGO BUITRAGO VINCE IL TROFEO LAIGUEGLIA! Il colombiano della Bahrain Victorious vince in solitaria, dopo un attacco ai 10 km dalla conclusione. 16.10 3 km alla conclusione, sale a 18" il vantaggio di Buitrago che sembra ormai vicinissimo al trionfo. 16.08 Inzia Capo Mele (2km al 3.6% medio), 8" dividono Buitrago da Gregoire e Tiberi. 16.06 Il Laigueglia sarà conteso da Buitrago, Tiberi e Gregoire, troppo lontani gli altri inseguitori per tentare l'assalto finale. LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA: in cinque davanti con dentro Tiberi, gruppo a 30?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Il gruppo principale paga 37 da Buitrago. 16.00 10 km al traguardo. 15.59 Attacco di Buitrago proprio