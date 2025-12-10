Oggi 10 dicembre Madonna di Loreto | il mistero della traslazione della Santa Casa di Maria
Il 10 dicembre si celebra la Madonna di Loreto, ricorrenza che ricorda la traslazione miracolosa della Santa Casa di Maria. Nel santuario di Loreto si custodisce questa sacra reliquia, legata a una leggenda che narra il suo trasporto prodigioso da Nazareth. Un evento di grande rilievo spirituale e storico per credenti e devoti.
Nel santuario di Loreto si trova la Santa Casa della Beata Vergine Maria che secondo la tradizione fu trasportata prodigiosamente da Nazareth. Il 10 dicembre ricorre liturgicamente la festa della miracolosa Traslazione della Santa Casa di Nazareth a Loreto e quindi della Beata Vergine Maria venerata nella città marchigiana. La dimora della Madre di Dio,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Mercoledì 10 dicembre: si festeggia la Beata Vergine Maria di Loreto.
