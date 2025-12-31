Capodanno 2026 il Trentino Alto Adige è la meta più ambita

Il Trentino Alto Adige si conferma come meta preferita dagli italiani per i festeggiamenti di Capodanno 2026. Secondo Holidu, piattaforma leader nella prenotazione di case e appartamenti vacanza, questa regione si distingue per la sua tradizione e il suo paesaggio unico, rimanendo una scelta stabile e apprezzata per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in modo tranquillo e suggestivo.

Passano gli anni, ma il Capodanno in Trentino resta un must have per gli italiani. Parola di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d'Europa, che ha realizzato la classifica delle trenta principali destinazioni più amate dagli italiani per il Capodanno in.

Il Trentino Alto Adige è la meta più gettonata in Italia per il Capodanno. Per i giorni di vacanza della fine del 2025 le regioni italiane più gettonate sono Trentino Alto Adige, Toscana e Campania, con una spesa media stimata di circa 410 euro a persona. N - facebook.com facebook

