Sanremo 2027 i nodi da sciogliere sulla direzione artistica di Stefano De Martino

Durante la serata finale di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore e direttore artistico dell’edizione 2027 del festival. De Martino, noto come conduttore televisivo, ballerino e showman, assumerà quindi un ruolo di rilievo nella prossima manifestazione musicale. La sua nomina ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Stefano De Martino, citando Wikipedia «conduttore televisivo, ballerino e showman italiano», è stato pubblicamente annunciato da Carlo Conti durante la serata finale di Sanremo 2026 come nuovo «conduttore e direttore artistico» della prossima edizione del Festival. Quello di De Martino, scorrendo col dito la cronologia dei conduttori del più importante evento televisivo e di costume della stagione culturale italiana, è il più grande salto di carriera da quasi 40 anni, 37 per la precisione, quando il Festival, orfano del passo indietro improvviso di Renato Pozzetto e dopo i rifiuti di una serie di cavalli di razza della tv dei tempi, fu spregiudicatamente affidato a quelli che avrebbero dovuto fare da “valletti” e che passeranno alla storia come i quattro «figli di», Rosita Celentano, Paola Dominguín, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. 🔗 Leggi su Open.online

