Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027 | a lui anche la direzione artistica

Durante la finalissima dell’edizione 2026, Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino condurrà Sanremo nel 2027, assumendo anche il ruolo di direttore artistico. De Martino, conosciuto come ballerino e showman, sarà alla guida del festival l’anno prossimo. La scelta è stata comunicata ufficialmente in diretta, senza ulteriori dettagli sui progetti o le modalità della partecipazione.

Ad annunciarlo è stato Carlo Conti nella finalissima dell'edizione 2026: il conduttore di Affari Tuoi sarà alla guida del Festival di Sanremo 2027 Per la prima volta al Festival ci sarà un passaggio di consegne: nella serata finale dell'edizione 2026 Carlo Conti passa il testimone a Stefano De Martino, ora ufficialmente conduttore di Sanremo 2027. E, a differenza di quanto si vociferava negli scorsi giorni, l'ex ballerino sarà anche direttore artistico. Era dunque questo il motivo per cui il conduttore di Affari Tuoi era stato avvistato nelle scorse ore nella cittadina ligure. Giallo invece sulla possibilità, paventata nel pomeriggio, di vedere anche una veterana come Antonella Clerici al suo fianco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: a lui anche la direzione artistica Leggi anche: De Martino condurrà Sanremo 2027: passaggio di consegne in diretta Sanremo 2026, clamoroso: chi condurrà insieme a Stefano De MartinoSe ne parla da settimane come nome in pole position per raccogliere il testimone da Carlo Conti alla guida di Sanremo: un passaggio che potrebbe... Approfondimenti e contenuti su Stefano De Martino. Temi più discussi: Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo 2027; Chi conduce Sanremo 2027? Le voci su De Martino, le ipotesi in campo. Elisa: Lusingata per il nome; De Martino condurrà Sanremo 2027, ma sarà in coppia: con lui la nuova regina della Rai. Il retroscena; Sanremo fa coming out: Stefano De Martino condurrà il festival nel 2027. Stefano De Martino conduce Sanremo 2027: passaggio di consegne all’Ariston, l’annuncio di Carlo Conti in direttaStefano De Martino guiderà il Festival di Sanremo 2027. L’annuncio ufficiale è atteso stasera all’Ariston, con il passaggio di consegne da Carlo Conti in diretta su Rai 1. gay.it Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, il passaggio di testimone di Carlo Conti durante la finaleDa giorni il suo nome circolava come rumor, stasera è arrivata la conferma: sarà Stefano De Martino a condurre ... ilriformista.it Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: l'annuncio ufficiale di Carlo Conti - facebook.com facebook "Ho un grande onore, per la prima volta accade al festival di Sanremo: posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo festival di Sanremo". Lo dice Carlo Conti, raggiungendo De Martino in plate x.com