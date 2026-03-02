Cosa ci dice il look essenziale di Stefano De Martino sulla futura direzione artistica di Sanremo

Stefano De Martino è stato annunciato come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. La sua designazione combina ruoli tradizionali e creativi, segnando un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. La sua presenza sul palco e in cabina di regia promette di influenzare la direzione dell’evento, che si svolgerà tra alcuni mesi. La scelta è stata ufficializzata dall’organizzazione del festival.

Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Il passaggio di testimone è andato in scena durante la finale di sabato: cosa ci ha detto col suo nuovo look?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: a lui anche la direzione artisticaAd annunciarlo è stato Carlo Conti nella finalissima dell'edizione 2026: il conduttore di Affari Tuoi sarà alla guida del Festival di Sanremo 2027...

Stefano De Martino, cosa è successo dopo l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo 2026Nella seconda serata del Festival di Sanremo il tempo sembra essersi fermato per qualche minuto.

Una selezione di notizie su Stefano De Martino.

Temi più discussi: È ufficiale, Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027; Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio, sul palco dell’Ariston, è stato fatto da Carlo Conti. L’inedito passaggio di testimone durante la serata finale. È un onore vero, un gesto di generosità non sconta; Stefano De Martino sarà al timone di Sanremo 2027, il progetto e il team: cosa sappiamo; Festival di Sanremo: Stefano De Martino condurrà l'edizione 2027.

Sanremo 2027, Stefano De Martino conduttore e direttore artistico sarà affiancato da Fabrizio Ferraguzzo: ecco chi èFabrizio Ferraguzzo, manager dei Maneskin, guiderà il team che supporterà De Martino al Festival di Sanremo 2027 ... ilfattoquotidiano.it

La reazione dei vip all’annuncio che Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore di SanremoQual è la reazione dei vip all'annuncio che Stefano De Martino sarà il prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ... ilvicolodellenews.it

Carlo Conti e la stima per Stefano De Martino #CarloConti #stefanodemartino #Sanremo2026 #Sanremo2027 #fblifestyle - facebook.com facebook

Stefano De Martino, il bravo guaglione. La Rai si gioca a Sanremo la carta del piacione nazpop (di A. Marrocco) x.com