Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, sono stati circa 11 milioni 22 mila i telespettatori, con uno share del 68,8 per cento, secondo i dati di Auditel. Carlo Conti ha dichiarato di aver richiesto personalmente il passaggio di consegne con De Martino, ritenendo che fosse un gesto rispettoso sia per il pubblico che per l’azienda.

Sono stati 11 milioni 22 mila, con uno share del 68.8 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la quarta serata della 76esima edizione del Festival della Canzone italiana. Carlo Conti si è presentato in conferenza stampa per un saluto veloce “ devo rientrare di corsa a Firenze, anche un po’ per la Fiorentina “, ha detto scherzando. “Questo per me è stato un percorso molto divertente e disarmante vissuto con tanta serenità. – ha affermato -. Sono felice dei risultati. Vado via, metaforicamente, con una medaglia d’oro e una di bronzo, sono felice soprattutto quando due mesi fa ho detto il mio no definitivo alla azienda, ho chiesto fortemente di fare questo passaggio di consegne con Stefano De Martino perché per me era molto importante anche per rispetto aziendale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Carlo Conti: “Ho chiesto e voluto io che si facesse il passaggio di consegne con De Martino. Mi sembrava rispettoso anche per l’azienda”

Carlo Conti a Sanremo 2026: «Ho voluto io il passaggio di consegne a Stefano De Martino in diretta. Il ringraziamento più importante, a Bruno, che in questi giorni mi ha portato pescare»Poi, i ringraziamenti di rito «per questi cinque anni (tre più due): a tutti voi giornalisti, ai cantanti in gara, alle case discografiche, major e...

Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 per passaggio di consegne con Carlo Conti: “Non gli lascio un pacco”Stasera Carlo Conti annuncerà chi sarà il conduttore di Festival di Sanremo 2027.

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza sui big in gara: Poche polemiche, sono preoccupato | RDSnews

Altri aggiornamenti su Carlo Conti.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo2026. Carlo Conti: Il Festival sta bene, rimaniamo su livelli molto alti - Video; Sanremo 2026, Carlo Conti sulla guerra: Notizie terribili, ricordo Papa Francesco; Sanremo 2026, l'abbronzatura in palette Carlo Conti conquista gli uomini del Festival; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival.

Sanremo 2026: pasticcio in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: Siamo al teatro Olimpico | VIDEOUna delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e che sono costate il posto all’ex direttore di RaiSpo ... tpi.it

Carlo Conti, l'uomo di ghiacco, l'uomo che non si lascia andare, sempre che non lo decida lui, durante la finale di Sanremo 2026 si rivolge a sua moglie Francesca seduta in platea con una raccomandazione che, a dirla tutta, lascia una certa perplessità. Cosa - facebook.com facebook

Carlo Conti: “Felice dei risultati. Sono felice che quando ho detto no all’azienda per il 2027, ho chiesto proprio io - fortemente - di fare in video questo passaggio di testimone con Stefano De Martino” #Sanremo2026 #Sanremo2027 x.com