Assistenza sociosanitaria l' Sos | Nuova legislazione di settore futuro a rischio per piccole e medie imprese siciliane

Le aziende del settore sociosanitario in Sicilia esprimono preoccupazione per la nuova legislazione nazionale, che entrerà in vigore a breve. La sanità accreditata locale si sta organizzando per difendere la propria posizione, poiché temono ripercussioni significative sulle micro, piccole e medie imprese che finora hanno assicurato servizi di assistenza territoriale e medicina di base. La questione riguarda direttamente le realtà imprenditoriali coinvolte nel settore.

La sanità accreditata siciliana si mobilita a difesa del proprio ruolo alla vigilia dell’entrata in vigore della nuova legge nazionale di settore, che rischia di creare grossi contraccolpi alle micro piccole e medie imprese che hanno finora garantito l’assistenza territoriale e la medicina di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Cna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie impreseSi è svolto a Foggia il primo incontro ufficiale di Cna Foggia con i consiglieri regionali eletti della provincia di Foggia, dedicato ai temi...

"E’ importante sostenere piccole e medie imprese""Nella Legge di bilancio il Governo ha mantenuto la linea del rigore e della responsabilità finalizzata a salvaguardare i conti pubblici,...

Approfondimenti e contenuti su Assistenza sociosanitaria

Argomenti discussi: L’appello di mamma Silvia. Sos educatori, pressing Pd. Ecco i motivi della carenza.

C’è l’assistenza socio-sanitariaIl Comune di Empoli rende i centri estivi più inclusivi per i bambini con bisogni speciali. Nuovi avvisi pubblici per garantire assistenza socio-educativa anche nei centri estivi privati. Scadenza per ... lanazione.it

Assistenza sociosanitaria, la giungla delle tariffe regionaliRimborsi doppi per prestazioni simili. Importi che in alcuni casi si moltiplicano anche per tre. L’Agenzia per i servizi sanitari regionali – Agenas alza il velo sul groviglio tariffario che avvolge ... vita.it