Nuovo guaio per la sanità pubblica in Regione ecco cosa sta succedendo

La sanità pubblica in Regione torna a essere al centro delle polemiche. Dopo le tensioni sul polo oncologico e le discussioni sull’emergenza medici di base, la situazione si complica ancora di più. La maggioranza ha approvato una norma che, secondo l’opposizione, non risolve i problemi reali, ma solo un palliativo. La crisi si fa più evidente e rischia di coinvolgere ancora di più il sistema sanitario regionale.

Altre nuvole foriere di tempesta si addensano sulla sanità regionale. Dopo le recenti, aspre polemiche – anche interne alla maggioranza – sul polo oncologico, sull’emergenza medici di base per i quali è stata votata una norma (definita dall’opposizione un provvedimento palliativo) per consentire alle aziende sanitarie di stipulare contratti con medici di medicina generale in pensione, dopo lo scontro FdI-FI dello scorsa primavera – sfociata in una crisi di maggioranza – relativa alla sanità pordenonese, dopo l’eterna emergenza sulla mancanza di personale e sulle liste di attesa, dopo i tanti sos sull’incipiente privatizzazione della sanità pubblica, ora sulla giunta Fedriga piomba una sentenza del Consiglio di Stato, che fa seguito a quella del Tar del Lazio del 18 giugno 2025 e che rischia di provocare un terremoto politico.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Nuovo guaio per la sanità pubblica in Regione, ecco cosa sta succedendoDopo le accuse del ministro Ciriani della scorsa primavera e lo scontro con Anna Maria Cisint, nel mirino pare esserci nuovamente l'assessore alla Sanità Riccardi. Questa volta il casus belli è rapp ...

