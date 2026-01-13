Cancro Mammella Pellegrino | Campania eccellenza per approccio malattie tumorali mobilità passiva immotivata

Il professor Pellegrino evidenzia come la Campania abbia fatto significativi passi avanti nel trattamento delle patologie oncologiche, distinguendosi come una delle regioni italiane più efficaci in questo ambito. Sebbene restino margini di miglioramento, la regione si conferma un esempio di eccellenza, grazie a un approccio più mirato e a una riduzione della mobilità passiva immotivata, contribuendo così a un’assistenza più qualificata e vicina ai pazienti.

"C'è tanto da fare in Campania sulle patologie oncologiche, ma posso dire che noi oggi siamo una delle migliori Regioni d'Italia per quanto riguarda l'approccio alle patologie tumorali". E' questo il dato principale che emerge dalle parole di Tommaso Pellegrino, dirigente medico dell'UOC di Chirurgia Generale ad Indirizzo Bariatrico, Endocrino Metabolico e Senologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, intervistato ai microfoni di LaPresse in merito agli ultimi dati Agenas. "Dal tumore della mammella si guarisce e sono i numeri a dircelo, a 10 anni dalla diagnosi l'89% dei pazienti sono vivi, e grazie ad un lavoro di ricerca straordinario stiamo andando verso la personalizzazione delle cure – afferma Pellegrino – In Regione Campania oggi non abbiamo più motivo per quella mobilità passiva che purtroppo ancora esiste, qui abbiamo una rete di Brest Unit che funziona bene e nelle nostre strutture possiamo trovare trattamenti eccellenti.

