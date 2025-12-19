Sanità in Calabria Madeo | La vera sfida è ridurre la mobilità passiva

Sanità in Calabria, Madeo evidenzia come la vera sfida sia ridurre la mobilità passiva, un indicatore chiave del sistema. La selezione dei settori prioritari per la spesa rappresenta un riflesso significativo dell’orientamento politico del Governo, offrendo uno spaccato sulla direzione strategica adottata per migliorare la salute pubblica e l’efficienza del sistema sanitario regionale.

"Definire i settori in cui indirizzare la spesa è una cartina di tornasole che ci restituisce il profilo politico di un Governo. Come ho detto all’ultimo consiglio regionale di novembre ‘dimmi dove spendi e ti dirò chi sei’. Ma altrettanto importante, oltre a stabilire dove indirizzare le somme. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

