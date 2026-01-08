Al Cianfarani l' evento di chiusura del progetto Il mio ben’essere | prevenzione legalità e stili di vita sani

Al Cianfarani, venerdì 9 gennaio alle 10, si terrà l’evento di chiusura del progetto “Il mio ben’essere”, promosso dalla polizia locale di Chieti. L’iniziativa si concentra sulla prevenzione delle dipendenze, promuovendo legalità e stili di vita sani. L’appuntamento, presso l’auditorium Cianfarani, rappresenta un momento di riflessione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza dei giovani.

All’Auditorium Cianfarani di Chieti evento conclusivo del progetto sulle dipendenze “Il mio ben’essere” - Domani al Cianfarani la chiusura del progetto “Il mio ben’essere”: prevenzione, legalità e stili di vita sani al centro ... abruzzolive.it

COMUNICATO – FUORI SERVIZIO IDRICO URGENTE ACEA ATO 2 comunica che, al fine di consentire la riparazione di un danno idrico verificatosi in Piazza Trieste Doganella, nel Comune di Monte Porzio Catone, si è resa necessaria la chiusura del flusso i - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.