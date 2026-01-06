Picchiata a sangue dall’ex muore dopo 10 giorni di agonia

Una donna di 33 anni, originaria della Nigeria, è deceduta dopo dieci giorni di agonia in ospedale, a seguito delle ferite riportate durante un episodio di violenza da parte dell’ex compagno. L’uomo, di 32 anni, è stato accusato di averla brutalmente picchiata, anche con una scopa. Questo grave episodio evidenzia ancora una volta la questione della violenza di genere e la necessità di interventi più efficaci.

Tempo di lettura: 1 minuto E' morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. Il fatto avvenne a Castel Volturno (Caserta) negli ultimi giorni del 2025. L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il fermo avvenne in una villetta a schiera, dove i poliziotti del commissariato di Castel Volturno intervennero in seguito alla segnalazione di una lite tra un uomo e una donna. Gli agenti trovarono nel cortile la ragazza, riversa a terra e ridotta in fin di vita dai colpi ricevuti dall'ex fidanzato; lui invece era in casa con il polso destro fasciato e tracce di sangue sui vestiti, in compagnia di un amico.

