Picchiata a sangue dall' ex a Castel Volturno 33enne muore dopo 10 giorni di agonia

Una donna di 33 anni, originaria della Nigeria, è deceduta dopo dieci giorni di ricovero presso un ospedale di Castel Volturno. La vittima era stata gravemente ferita dall'ex compagno, un uomo di 32 anni, che avrebbe utilizzato anche una scopa durante l'aggressione. La vicenda si inserisce in un contesto di violenza di genere, evidenziando ancora una volta la gravità di tali episodi.

E’ morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall’ex compagno, un connazionale 32enne, che l’avrebbe picchiata usando anche una scopa. Il fatto avvenne a Castel Volturno (Caserta) negli ultimi giorni del 2025. L’arresto del 32enne e il provvedimento del gip L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere su ordine del gip del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Picchiata a sangue dall'ex a Castel Volturno, 33enne muore dopo 10 giorni di agonia Leggi anche: Castel Volturno, picchiata a sangue dall'ex: muore dopo 10 giorni di agonia Leggi anche: Cade da cavallo e viene schiacciata dall'animale: Jessica muore dopo due giorni d'agonia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La madre denuncia l'aggressione subita dalla figlia minorenne: Ginocchiate in testa e unghie strappate per un video su Tik Tok; Spedizione punitiva al bar, 50enne colto da 2 malori: Danni alla vista dopo il pestaggio; Picchiata da due bulle per il tattoo dell’ex su TikTok: diciassettenne aggredita in centro a Lecce; Picchiata da due bulle per il tattoo dell'ex su TikTok: diciassettenne aggredita in centro a Lecce. Picchiata a sangue dall'ex (anche con una mazza da scopra), donna di 33 anni muore dopo 10 giorni di agonia - L'ha colpita più volte con una mazza da scopa, con una violenza cieca e ripetuta, come se davanti a sé avesse un fantoccio su cui scaricare rabbia, rancori e ... ilmessaggero.it

Picchiata dall'ex nel casertano, muore dopo 10 giorni di agonia - E' morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. tg24.sky.it

Donna di 33 anni muore in ospedale, era stata colpita alla testa con una scopa dall'ex compagno - L'ha colpita più volte con una mazza da scopa, con una violenza cieca e ripetuta, come se davanti a sé avesse un fantoccio su cui scaricare rabbia, rancori e ... ilmattino.it

LaPresse. . Lite finisce nel sangue a Capriolo (Brescia): 44enne accoltellata alla gola. L'aggressione è avvenuta al culmine di un litigio con il marito convivente di 51 anni. La discussione è iniziata in casa ed è finita in strada, dove l'uomo ha colpito la donna co - facebook.com facebook

Prato: aggredito in strada e lasciato in una pozza di sangue, arrestato imprenditore x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.