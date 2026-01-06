Picchiata a sangue dall' ex a Castel Volturno 33enne muore dopo 10 giorni di agonia

Una donna di 33 anni, originaria della Nigeria, è deceduta dopo dieci giorni di ricovero presso un ospedale di Castel Volturno. La vittima era stata gravemente ferita dall'ex compagno, un uomo di 32 anni, che avrebbe utilizzato anche una scopa durante l'aggressione. La vicenda si inserisce in un contesto di violenza di genere, evidenziando ancora una volta la gravità di tali episodi.

E’ morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall’ex compagno, un connazionale 32enne, che l’avrebbe picchiata usando anche una scopa. Il fatto avvenne a Castel Volturno (Caserta) negli ultimi giorni del 2025. L’arresto del 32enne e il provvedimento del gip L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere su ordine del gip del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

