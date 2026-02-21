Perché la Corte Suprema può bloccare un Presidente? Cos’è l’organo che ha fatto infuriare Trump

Il 20 febbraio 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di bloccare le nuove tariffe doganali imposte dall’amministrazione Trump, che avevano colpito numerosi paesi tra cui Cina e Unione Europea. Questa decisione ha provocato reazioni forti, specialmente tra i sostenitori delle politiche commerciali del presidente. L’organo giudiziario ha affermato che tali misure rischiano di danneggiare l’economia globale e violare i trattati internazionali. La sentenza ha fermato temporaneamente l’applicazione delle tariffe.

Il 20 febbraio 2026 è una data destinata a restare nei libri di storia americana. La Corte Suprema degli Stati Uniti, il massimo organo giudiziario del Paese, noto con l’acronimo SCOTUS, ha emesso una sentenza che ha colpito al cuore uno dei provvedimenti più ambiziosi e controversi della presidenza Trump: i dazi commerciali imposti, a partire dall’aprile 2025, alla quasi totalità dei partner commerciali nel mondo. La pronuncia, approvata con sei voti favorevoli e tre contrari, ha stabilito che il presidente aveva agito al di fuori dei propri poteri costituzionali. Per capire perché questa sentenza ha così tanto peso, è utile fare un passo indietro.🔗 Leggi su Cultweb.it

