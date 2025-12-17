Trump oggi il discorso del presidente Usa alla nazione
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un discorso alla nazione in diretta dalla Casa Bianca previsto per mercoledì 17 dicembre alle 21 ora locale. L'intervento, trasmesso anche in Italia alle prime ore del 18 dicembre, suscita attenzione sulle possibili implicazioni politiche e sociali del suo intervento.
(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che terrà ”un discorso alla nazione, in diretta dalla Casa Bianca, alle 21”, di mercoledì 17 dicembre, le 3 di mattina di giovedì in Italia. Con un post sul suo Truth social, Trump si è rivolto ai suoi ”concittadini americani” dicendo loro che ”non vedo l’ora . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Il capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della difesa è finita». Il discorso ai generali americani (in attesa del presidente Trump)
Leggi anche: Il capo del Pentagono e la linea Trump: “Oggi finisce l’era della pace. Stop a barbe lunghe, soldati grassi e spazzatura woke”. Il discorso di Hegseth ai generali Usa
Il discorso di Trump alla Knesset
Trump, oggi il discorso del presidente USA alla nazione - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che terrà ''un discorso alla nazione, in diretta dalla Casa Bianca, alle 21'', di mercoledì 17 dicembre, le 3 di mattina di giovedì in ... msn.com
Tutto Trump - Un anno da Presidente. Martedì 23 dicembre alle 21.15 - Uno speciale condotto da Alessio Orsingher che racconta i primi dodici mesi del secondo mandato di Donald Trump ... la7.it
Oggi vertice dei Volenterosi a Berlino alla presenza degli inviati di Trump - facebook.com facebook
Ucraina, il 'sacrificio' di Zelensky per convincere Trump: oggi nuovo vertice a Berlino x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.