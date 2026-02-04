Vannacci ha commentato il suo partito, che ora si aggira intorno al 4 per cento, dicendo che non è affatto male. Ha anche detto che Salvini non confonde lealtà con obbedienza cieca. Nel frattempo, la Lega cambia posizione sull’Ucraina: nei giorni in cui si opponeva all’invio di armi, poi votava a favore. La situazione sembra fluida e il modo di agire dei leghisti cambia spesso.

“Nei giorni pari la Lega si opponeva all’invio di armi in Ucraina, nei giorni dispari vota a favore dell’invio. Nei giorni pari si professa identitaria, in quelli dispari liberale e progressista, come vuole Zaia. Ecco perché me ne sono andato”. Lo ha detto l’ex generale Roberto Vannacci, in conferenza stampa a Modena, dopo l’addio al Carroccio. “ Il mio partito viene dato al 4,2% dai sondaggisti? Mica male per un soggetto politico che ancora non esiste”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci: “Il mio partito al 4%? Mica male. Salvini? Lealtà non vuol dire obbedienza cieca”

Approfondimenti su Vannacci Lega

Vannacci torna a parlare in pubblico a Modena, per la prima volta dopo aver lasciato la Lega e aver fondato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

VANNACCI PRONTO A FONDARE IL SUO PARTITO IN STILE AFD. SALVINI DELUSO: FUORI C'E IL DESERTO

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà; Vannacci: Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20... Ma oggi il mio è solo un simbolo: ci pensavo da un po'. Salvini? Ci vedremo presto; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci lascia la Lega e fonda un nuovo partito: Proseguo da solo.

Vannacci: 'Salvini il traditore, la mia è la vera destra'. Scontro col segretarioIl giorno dopo l'addio al Carroccio, Salvini lo accusa di ingratitudine. ansa.it

Vannacci esce allo scoperto, che schiaffo a Salvini: È lui il traditore. Europarlamento? Non mi dimettoL’ex generale Roberto Vannacci lo dice a Repubblica, il giorno dopo lo strappo con la Lega, dopo che verso di lui il leader Salvini ha usato parole dure, dandogli del traditore. E’ Salvini che ha ... affaritaliani.it

L'addio alla Lega del Generale Vannacci. Dopo il Consiglio Nazionale, il partito prende posizione anche in Sardegna: ''Nell'Isola non sposta niente''. Sentiamo il segretario Michele Ennas. #Videolina #TgVideolina #RobertoVannacci #UnioneSarda #Lega facebook

Nuovo sondaggio @you_trend per @SkyTG24: il nuovo partito di #Vannacci, Futuro Nazionale, vale il 4,2% delle intenzioni di voto. L'impatto si concentra tutto nel centrodestra: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%. Nessun effetto su centrosinistra e centro. x.com