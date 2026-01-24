Da Meloni e Merz lezione agli indignati anti-Trump | così si fa l’Europa first

Le recenti dichiarazioni di Meloni e Merz offrono una riflessione sull’approccio europeo alle questioni internazionali, evidenziando come la strategia di risposta sia spesso basata sull’indignazione. Questo atteggiamento, adottato da alcuni esponenti politici, sembra voler rafforzare il concetto di “Europa first” in un contesto globale complesso. Una discussione che invita a considerare le modalità con cui l’Unione europea si confronta con le sfide politiche internazionali.

La sinistra europea, sotto il pennacchio del piccolo Napoleone detto “occhio di tigre”, ha messo a punto un formidabile marchingegno per contrapporsi a Donald Trump: l’indignazione. Il pianto greco per i bei tempi andati in cui il mondo era il bosco incantato, governato dalla magia del diritto internazionale: il tutto stracciato con una zampata dal ritorno del lupo cattivo alla Casa Bianca. Una balla planetaria a cui fingono di credere solo loro e gli influencer di riferimento. Una falsa rappresentazione che cela, in realtà, l’urgenza di una nuova sottomissione che è e rimarrà l’elemento consustanziale alla sinistra post-comunista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Vertice Italia-Germania. Meloni: «L'Ue scelga adesso se essere protagonista». Merz: «I nostri Paesi mai così vicini». Linea comune sul dialogo con TrumpIl vertice tra Italia e Germania ha evidenziato un rafforzamento dei legami tra i due paesi, con Meloni e Merz che sottolineano l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nel contesto internazionale.

Merz a Trump: Gli Usa non devono salvare la democrazia in Europa, se serve facciamo da soli – Il videoIn un intervento recente, Merz ha affermato che gli Stati Uniti non devono intervenire per salvare la democrazia in Europa, sottolineando che il continente è in grado di affrontare da sé eventuali sfide democratiche.

Argomenti discussi: Vertice intergovernativo tra Italia e Germania; Vertice Italia-Germania, Meloni e Merz: Oggi più vicini che mai, fondamentale il legame Europa-Usa; Meloni-Merz, la presidente del Consiglio: La Ue scelga se essere protagonista o se subire il suo destino. Il cancelliere: Ci difenderemo dai dazi con tutti gli strumenti; Il documento di Merz e Meloni per riformare l’Europa: Più mercato interno e meno burocrazia.

Merz accolto da Meloni a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accoglie il Cancelliere tedesco Merz a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania. la7.it

Vertice Italia-Germania, Meloni e Merz: Oggi più vicini che mai, fondamentale il legame Europa-UsaLa premier: Spero che potremo candidare Trump al Nobel per la pace. Bilaterale tra i ministri degli Esteri, Tajani: Ora l'Europa è a traino italo-tedesco ... rainews.it

