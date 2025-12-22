Pedro Sanchez, il premier spagnolo socialista che la sinistra politica e intellettuali italiana ci mette sempre davanti come modello virtuoso, prende una legnata in Estremadura. Ed è crisi profonda per il partito socialista. Vox, il partito guidato da Santiago Abascal ha più che raddoppiato la propria rappresentanza passando da 5 a 11 seggi: diventando un attore centrale nei futuri equilibri politici della regione. Abascal ha definito il risultato “storico”. La candidata del Partito popolare (Pp) spagnolo, Maria Guardiola, ha ottenuto una vittoria netta: con il 43,1 per cento dei voti e 29 seggi, superando nettamente i socialisti, tenuti a 4 punti percentuali di distanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanchez, nuova legnata elettorale. La sinistra italiana lo “venera” come un modello, ma gli spagnoli votano per il centrodestra

Leggi anche: I militanti di Junts votano per il no a Sánchez, ma il leader resiste

Leggi anche: Lo stillicidio di scandali sessuali e giudiziari mette in crisi il “modello Sanchez”

