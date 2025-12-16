Bruno Fernandes svela i retroscena del suo rapporto con il Manchester United, evidenziando le difficoltà e le tensioni recenti. In un’intervista a Canal 11, il centrocampista porta alla luce le sue emozioni e riflessioni sulla lealtà nel calcio moderno e sulle decisioni prese dalla società.

© Ilnapolista.it - Bruno Fernandes: «Lo United mi avrebbe volentieri venduto ma non ha avuto il coraggio. Oggi la lealtà non è più valore»

Bruno Fernandes rompe il silenzio e, in un’intervista a Canal 11, racconta il suo rapporto sempre più complesso con il Manchester United. Ecco le sue parole, riprese dal Guardian. Le parole di Bruno Fernandes. Si legge sul Guardian: In un’intervista a Canal 11, canale di proprietà della Federazione calcistica portoghese, a Fernandes è stato chiesto se ci fossero state offerte da Paris Saint-Germain o Real Madrid. Nella risposta, il giocatore ha lasciato intendere che si riferisse a più di una finestra di mercato. «Oggi il concetto di lealtà non viene più visto come una volta», ha detto. «Avrei potuto lasciare nell’ultima sessione di mercato e avrei guadagnato molti più soldi. Ilnapolista.it

