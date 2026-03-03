Trump contro la Spagna dopo il ‘no’ sull’Iran | Governo Sanchez terribile stop accordi commerciali
Dopo l’attacco all’Iran, Donald Trump ha criticato il governo spagnolo, definendolo terribile e annunciando la sospensione degli accordi commerciali tra Stati Uniti e Spagna. Durante un punto stampa, l’ex presidente ha espresso il suo disappunto riguardo alla posizione di Madrid sull’Iran, sottolineando che questa decisione ha portato alla rottura di rapporti economici tra i due paesi.
(Adnkronos) – Dopo l'attacco all'Iran, Donald Trump coglie l'occasione di un punto stampa con il Cancelliere tedesco Merz per 'bacchettare' in diretta quei Paesi europei che hanno apertamente rifiutato di offrire sostegno all'operazione Usa o 'rei' di non collaborare abbastanza nelle prime fasi dei raid. Nel mirino del tycoon finiscono così la Spagna ma anche.
Trump attacca la Spagna: "Non ci ha fornito le basi per l'operazione in Iran. Ho ordinato di rompere tutti gli accordi commerciali"Donald Trump non ha perdonato la decisione della Spagna di non offrire le proprie basi militari agli Stati Uniti per sostenere l'attacco contro...
