Trump contro la Spagna dopo il ‘no’ sull’Iran | Governo Sanchez terribile stop accordi commerciali

Dopo l’attacco all’Iran, Donald Trump ha criticato il governo spagnolo, definendolo terribile e annunciando la sospensione degli accordi commerciali tra Stati Uniti e Spagna. Durante un punto stampa, l’ex presidente ha espresso il suo disappunto riguardo alla posizione di Madrid sull’Iran, sottolineando che questa decisione ha portato alla rottura di rapporti economici tra i due paesi.