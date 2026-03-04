Sanchez a Trump | La Spagna non sarà complice non si può giocare roulette russa con vite di milioni persone

Sanchez ha risposto a Trump affermando che la Spagna non sarà complice di azioni dannose per il mondo e che non si può giocare con le vite di milioni di persone. Ha aggiunto che il paese non intende collaborare con iniziative contrarie ai propri valori e interessi, anche di fronte a possibili ritorsioni, confidando nella forza economica, istituzionale e morale della Spagna.

"Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per paura delle ritorsioni di qualcuno, perché abbiamo assoluta fiducia nella forza economica, istituzionale e, direi anche, morale del nostro Paese". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, parlando della guerra in Iran, dopo che ieri il presidente Usa Donald Trump ha definito la Spagna un alleato "terribile" e ha minacciato di tagliare i rapporti commerciali. Stati Uniti, Iran e Israele "si fermino prima che sia troppo tardi", ha rincarato la dose...

«Non ripetiamo gli errori dell'Iraq, così si gioca con le vite di milioni persone». Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna

«No alla guerra, così si gioca con le vite di milioni persone». Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna

