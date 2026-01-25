A San Miniato, Casa Bonello ha installato un sistema cardioprotetto nell’impianto polisportivo multifunzionale. Questa iniziativa mira a garantire un ambiente più sicuro per tutti gli utenti, in particolare in caso di emergenze cardiache. La presenza di dispositivi salvavita rappresenta un passo importante per la tutela della salute pubblica, sottolineando l’impegno della comunità nel promuovere pratiche sportive sicure e responsabili.

San Miniato (Pisa), 25 gennaio 2026 – L’impianto polisportivo multifunzionale di Casa Bonello, a San Miniato, è ufficialmente diventato cardioprotetto. Un traguardo importante per lo sport e per la sicurezza di chi quotidianamente frequenta questa struttura, reso possibile grazie alla consegna di un defibrillatore donato dalla ETS Regalami un sorriso in occasione della maratonina cittadina e consegnato al Sindaco Simone Giglioli. Nella giornata odierna si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dell’apparecchiatura salvavita ai gestori dell’impianto, un momento semplice ma carico di significato, che va ben oltre il gesto formale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Bonello cardioprotetta: quando lo sport salva la vita

