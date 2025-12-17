Natale a Palermo torna la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese che da sedici anni accompagna il periodo natalizio della città

Natale a Palermo torna a illuminare il cuore della città con la sua tradizionale rassegna di concerti gratuiti nelle chiese storiche. Da Santo Stefano all’Epifania, sedici anni di musica e atmosfere festive si intrecciano in un percorso che unisce arte, spiritualità e comunità, regalando momenti di pura magia natalizia a residenti e visitatori.

Torna puntuale, da Santo Stefano all'Epifania, Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese che da sedici anni accompagna il periodo natalizio della città con un itinerario diffuso di musica e bellezza. Dieci appuntamenti, dal 26 dicembre al 6 gennaio, tra grandi complessi.

