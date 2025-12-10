Napoli al Conservatorio San Pietro a Majella in scena ‘Caravaggio e i Caravaggeschi’

Domenica 14 dicembre alle ore 19, il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli ospita l’evento “Caravaggio e i Caravaggeschi”, un’azione concerto con tableaux vivants e musica eseguita dal vivo dalla Nuova Orchestra Scarlatti, accompagnata dalla performance di Teatri 35, nel segno di una sperimentazione artistica consolidata da due decenni.

Domenica 14 dicembre, ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, si terrà l'azione concerto "Caravaggio e i Caravaggeschi", tableaux vivants con musiche eseguite dal vivo dalla Nuova Orchestra Scarlatti e performance di Teatri 35, nucleo artistico impegnato da 20 anni nel campo della sperimentazione teatrale. Un intreccio suggestivo di musica live, gesti, illuminazioni improvvise evocano sulla scena capolavori pittorici di Caravaggio e dei Caravaggeschi, con uno straordinario effetto di viva presenza e adesione all'originale. Con la partecipazione del soprano Giuseppina Perna e del contralto Tonia Langella, con i Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti.

