Napoli al Conservatorio San Pietro a Majella in scena ‘Caravaggio e i Caravaggeschi’
Domenica 14 dicembre alle ore 19, il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli ospita l’evento “Caravaggio e i Caravaggeschi”, un’azione concerto con tableaux vivants e musica eseguita dal vivo dalla Nuova Orchestra Scarlatti, accompagnata dalla performance di Teatri 35, nel segno di una sperimentazione artistica consolidata da due decenni.
Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 14 dicembre, ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, si terrà l’azione concerto “Caravaggio e i Caravaggeschi”, tableaux vivants con musiche eseguite dal vivo dalla Nuova Orchestra Scarlatti e performance di Teatri 35, nucleo artistico impegnato da 20 anni nel campo della sperimentazione teatrale. Un intreccio suggestivo di musica live, gesti, illuminazioni improvvise evocano sulla scena capolavori pittorici di Caravaggio e dei Caravaggeschi, con uno straordinario effetto di viva presenza e adesione all’originale. Con la partecipazione del soprano Giuseppina Perna e del contralto Tonia Langella, con i Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Conservatorio di musica Alessandro Scarlatti quinto memorial dedicato all’avvocato e cavaliere Lucio Torcivia - Zazoom Social News
Concerto di Natale 2025 dell’Università di Perugia alla Basilica di San Pietro - Zazoom Social News
Napoli, 100 anni del museo storico musicale del Conservatorio San Pietro a Majella - Il 3 dicembre 2025 il Conservatorio di San Pietro a Majella celebra il centenario della nascita del Museo Storico Musicale di San Pietro a Majella (3 dicembre 1925 - Come scrive ilmattino.it
Conservatorio San Pietro a Majella: con la musica gli studenti parlano al mondo - L’editoriale del direttore del “Mattino”, Roberto Napoletano, con il suo invito ai giovani di tornare a Napoli, ha suscitato un’eco profonda anche nel mondo della musica. Segnala ilmattino.it
Il 10 dicembre del 1938 moriva a Napoli il compositore MARIO PILATI (1903-1938). Ammesso appena quindicenne ad un corso avanzato di composizione del conservatorio di musica San Pietro a Majella, suscita l’attenzione dei professori e del direttore M° Fr Vai su Facebook
"Conservatorio di Musica di Napoli Physics degree:bzw987.com?-Conservatorio di Musica di Napoli Physics degreeOE?:bzw987.com?-Conservatorio di Musica di Napoli Physics degree-?Conservatorio di Musica di Napoli Phys Vai su X
"Ingiusto competere contro uomini". Aryna Sabalenka smaschera l'ipocrisia sugli atleti trans ilgiornale.it
Volley, Trento inizia l’avventura in Champions League: il Lubiana dei big sloveni da prendere con le pinze oasport.it
Steaua-Feyenoord (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Il consigliere Antonelli rimette le deleghe all'Urbanistica: "Scelte non condivise, faccio un passo indietro" infobetting.com
“Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino hanno una storia”: il gossip del settimanale Diva e Donna ilfattoquotidiano.it
Morti in carcere, 74 vittime dall’inizio dell’anno: flash mob a Montecitorio per il Memorial Cucchi dayitalianews.com