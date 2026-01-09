Sant’Antonio Abate eseguita ordinanza di arresti domiciliari per atti persecutori revenge porn e tentata estorsione

Un uomo di 37 anni di Salerno è stato sottoposto a custodia cautelare agli arresti domiciliari. L’ordinanza è stata emessa in relazione a indagini per atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione. Le attività investigative hanno portato all’adozione di misure restrittive per tutelare le parti coinvolte e garantire il rispetto della normativa vigente.

Eseguita ordinanza di custodia cautelare per un 37enne salernitano accusato di atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione.. In data odierna i militari della Stazione Carabinieri di Sant' Antonio Abate (NA), in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto di un trentasettenne salernitano per i reati di atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione. Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto il coordinamento di questa Procura della Repubblica, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, il quale, con condotte reiterate ed abituali, avrebbe molestato e minacciato una donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, cagionandole un perdurante stato di ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

