' San Francesco 2026' viaggia per Pisa | un autobus porta in città il messaggio di pace e fraternità

Un autobus con il messaggio di pace e fraternità sta attraversando Pisa, portando la scritta ‘In viaggio con Francesco’. A bordo, ci sono disegni realizzati dagli studenti del Liceo Artistico ‘Russoli’ e il logo di un progetto universitario che propone un calendario di eventi artistici, culturali e scientifici. L’iniziativa coinvolge circa 800 persone e mira a diffondere i valori associati a San Francesco.

Il mezzo è stato decorato e personalizzato dagli studenti del Liceo artistico 'Russoli' e rientra nelle iniziative realizzate dall'Università per gli 800 anni dalla morte del santo La grande scritta 'In viaggio con Francesco', i disegni degli studenti del Liceo Artistico 'Russoli' e il logo dell'iniziativa che l'Università sta realizzando (con un calendario ricchissimo di iniziative artistiche, culturali e scientifiche) per trasmettere il messaggio di San Francesco a 800 anni dalla sua morte. Così si presenta l'autobus che Autolinee Toscane ha voluto dedicare alla nuova collaborazione con Unipi, bus che sta girando per le strade di Pisa proprio per promuovere 'San Francesco 1226–2026.