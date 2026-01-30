La croce degli sportivi arriva nella basilica di San Babila Il messaggio di Delpini | Rimanga la vocazione alla fraternità

Nella chiesa di San Babila a Milano è arrivata la croce degli sportivi. È un momento simbolico, che coincide con la vigilia della “tregua olimpica”. La croce sarà esposta per i prossimi giorni, mentre il cardinale Delpini invita a mantenere viva la vocazione alla fraternità tra gli atleti e le persone. Un messaggio che arriva in un momento di attesa e di speranza.

Milano, 30 gennaio 2026 – Nella chiesa di San Babila è arrivata la croce degli sportivi, alla vigilia di quella che dovrebbe essere la "tregua olimpica". Quindici frammenti di legno provenienti da diverse parti del mondo a rappresentare "molte membra ma un solo corpo". "Sia festa per l'incontro di pace tra i popoli", la preghiera dell'arcivescovo Mario Delpini per questi Giochi in tempi di guerre. La croce degli sportivi ha cominciato il suo viaggio nelle Olimpiadi di Londra 2012, da allora viene donata alle diocesi che ospitano i Giochi. Arriva così a Milano, portata da Athletica Vaticana, in quella che sarà la chiesa delle delegazioni sportive, degli atleti, dei visitatori.

