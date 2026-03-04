San Casimiro principe jagellone e patrono della Lituania 4 marzo

Da quotidiano.net 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 marzo si celebra San Casimiro, principe della dinastia jagellonica, figlio di Casimiro IV e di Elisabetta d’Asburgo. La Chiesa ricorda questa data come quella in cui si onora il suo ruolo di patrono della Lituania. San Casimiro visse tra il 1458 e il 1484 e la sua figura è associata alla tradizione religiosa e storica di quella regione.

Il 4 marzo la Chiesa ricorda San Casimiro (1458-1484), principe della dinastia jagellonica, figlio di Casimiro IV e di Elisabetta d’Asburgo. Nato a Cracovia, ricevette una solida formazione cristiana sotto maestri di primo piano, come Jan Dlugosz e il letterato Filippo Buonaccorsi (Callimaco), che ne temprarono l’amore per la preghiera e il servizio al bene comune. Ad appena tredici anni fu coinvolto nel tentativo, poi fallito, di assumere la corona d’Ungheria. Tornato in patria, mostrò doti di prudenza e giustizia: tra il 1481 e il 1483 esercitò la reggenza del Regno di Polonia, promuovendo concordia e attenzione ai poveri. Scelse la castità e rifiutò nozze dinastiche, segno di una libertà interiore rara in un contesto di corte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

san casimiro principe jagellone e patrono della lituania 4 marzo
© Quotidiano.net - San Casimiro, principe jagellone e patrono della Lituania (4 marzo)

Celebrato San Sebastiano, patrono della Polizia LocaleLucca, 20 gennaio 2026 - Si è svolta questa mattina, nella basilica di San Paolino, la tradizionale messa in occasione della ricorrenza della festa...

Celebrata in duomo la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia LocaleSi è tenuta in duomo la tradizionale festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Divine Office Vespers 2nd Wednesday of Lent Saint Casimir March 4,2026

Video Divine Office Vespers 2nd Wednesday of Lent Saint Casimir March 4,2026

Contenuti e approfondimenti su San Casimiro

San Casimiro: il santo del 4 marzo e il suo impatto nel mondoSan Casimiro è una figura venerata in molte parti del mondo, celebrato il 4 marzo. Nato nel 1458 a Cracovia, Polonia, era figlio del re Casimiro IV Jagellone e di Elisabetta d'Austria. Fin dalla ... quotidiano.net

San Casimiro, principe polacco4 marzo: santo del giorno è san Casimiro, principe polacco, patrono di Polonia e Lituania, noto anche come san Casimiro di Cracovia, dalla sua città natale. San Casimiro, infatti, nacque a Cracovia, ... gazzettaitalia.pl

Cerca altre news e video sullo stesso tema.