san casimiro principe jagellone e patrono della lituania 4 marzo

Il 4 marzo si celebra San Casimiro, principe della dinastia jagellonica, figlio di Casimiro IV e di Elisabetta d’Asburgo. La Chiesa ricorda questa data come quella in cui si onora il suo ruolo di patrono della Lituania. San Casimiro visse tra il 1458 e il 1484 e la sua figura è associata alla tradizione religiosa e storica di quella regione.

Il 4 marzo la Chiesa ricorda San Casimiro (1458-1484), principe della dinastia jagellonica, figlio di Casimiro IV e di Elisabetta d’Asburgo. Nato a Cracovia, ricevette una solida formazione cristiana sotto maestri di primo piano, come Jan Dlugosz e il letterato Filippo Buonaccorsi (Callimaco), che ne temprarono l’amore per la preghiera e il servizio al bene comune. Ad appena tredici anni fu coinvolto nel tentativo, poi fallito, di assumere la corona d’Ungheria. Tornato in patria, mostrò doti di prudenza e giustizia: tra il 1481 e il 1483 esercitò la reggenza del Regno di Polonia, promuovendo concordia e attenzione ai poveri. Scelse la castità e rifiutò nozze dinastiche, segno di una libertà interiore rara in un contesto di corte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

