Celebrato San Sebastiano patrono della Polizia Locale

Oggi a Lucca si è svolta nella basilica di San Paolino la messa in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. L’evento, tradizionale appuntamento annuale, ha riunito rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale per celebrare il ruolo e il servizio degli agenti. La cerimonia riflette l’importanza della figura di San Sebastiano come protettore e guida per il corpo di polizia.

Lucca, 20 gennaio 2026 - Si è svolta questa mattina, nella basilica di San Paolino, la tradizionale messa in occasione della ricorrenza della festa di San Sebastiano martire, patrono della Polizia Municipale. Un momento sentito e partecipato, che ogni anno rappresenta un'importante occasione di raccoglimento e riflessione per gli appartenenti al Corpo e per l'amministrazione comunale. La celebrazione eucaristica è stata officiata da don Lucio Malanca, che durante l'omelia ha richiamato i valori del servizio, della responsabilità e della dedizione al bene comune, principi che ispirano quotidianamente l'attività della Polizia Municipale al servizio della comunità.

