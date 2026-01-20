Celebrata in duomo la festa di San Sebastiano patrono della Polizia Locale

Si è svolta nel duomo la tradizionale celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. La cerimonia ha visto la partecipazione dei comandi di Pordenone e Cordenons, confermando l’importanza di questa ricorrenza per le forze di polizia locale. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento e di vicinanza tra le istituzioni e la comunità.

Si è tenuta in duomo la tradizionale festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Alla cerimonia hanno preso parte i comandi di Pordenone e Cordenons. Insieme a loro, i sindaci di Pordenone e Cordenons Alessandro Basso e Andrea Delle Vedove, e i rispettivi assessori alla sicurezza Elena.

