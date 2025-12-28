Ancora atti vandalici e danni importanti alle auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale Smeraldo e lungo via Manara, nella zona ovest di San Benedetto, già al centro di altri episodi analoghi. Tra le 23 e la mezzanotte di venerdì un uomo, ‘armato’ di oggetti contundenti, ha spaccato i parabrezza di 11 auto parcheggiate, apparentemente senza motivo, poiché i mezzi non sono stati aperti per rubare eventuali oggetti all’interno. Si è trattato di un blitz vandalico che ha fatto seguito a quello messo a segno giovedì notte quando furono sfondati i parabrezza di altre auto in sosta sotto il ponte dell’autostrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spacca parabrezza di undici auto. Blitz vandalico a San Benedetto

