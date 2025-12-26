LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 102-117 NBA 2026 in DIRETTA | i texani bissano la recente vittoria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:07 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 23:07 Splendido successo esterno dei texani, che espugnano il parquet dei detentori del titolo aggiudicandosi il big match natalizio. Sugli scudi Fox, autore di 29 punti. Doppia doppia per Wembanyama, capace di siglare 19 punti ed 11 rimbalzi. Per Oklahoma 22 punti di Gilgeous-Alexander. FINE PARTITA: OKLAHOMA CITY THUNDER – SAN ANTONIO SPURS 102-117 100-114 Resa di Oklahoma, che va incontro alla terza sconfitta in poco meno di 20 giorni contro San Antonio. 🔗 Leggi su Oasport.it
