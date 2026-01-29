In Italia, il settore degli imballaggi cresce, ma l’Unione Europea spinge per più sostenibilità. La domanda aumenta, ma le regole cambiano: la proposta di Giflex punta a trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale. La discussione si fa più urgente, mentre le aziende cercano di adattarsi alle nuove norme senza perdere terreno.

Roma, 29 gennaio 2026 – La rilevanza strategica dell'imballaggio in Italia è sempre più sotto gli occhi di tutti, trattandosi di un comparto solido e innovativo dal valore attuale raggiunto equivalente a 51,3 miliardi di euro. La produzione di imballaggi è un settore molto influente per l'economia nazionale e consiste nel 3,3% del fatturato totale della manifattura e l'1,7% del Pil. Nell'anno 2024 sono state toccate le 17,26 milioni di tonnellate di imballaggi, un dato che mette in mostra una crescita dell'1,1% rispetto all'anno solare precedente per un fatturato complessivo raggiunto di 37,96 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imballaggi, aumenta la domanda ma l'UE chiede sostenibilità: la proposta di Giflex

Il nuovo regolamento Ue sugli imballaggi solleva preoccupazioni tra il settore del riciclo, penalizzando specifici tipi di bottiglie di vetro scuro e spesso.

Argomenti discussi: Bustine di ketchup e maionese vietate nei ristoranti: il nuovo regolamento Ue (e da quando non ci saranno più).

Filiera imballaggi, serve tavolo per la transizione sostenibileLa filiera degli imballaggi in Italia vale 51,3 miliardi di euro e chiede un tavolo al governo per una transizione sostenibile alla luce del nuovo regolamento europeo Packaging and Packaging Waste Reg ... ansa.it

La sostenibilità passa anche dagli imballaggi. Progettazione, riutilizzo e riciclabilità sono i pilastri su cui agire per minimizzare l’impatto ambientale del packaging e promuovere l’economia circolare anche in questo ambito. A dare la direzione è un nuovo regol - facebook.com facebook

La sostenibilità passa anche dagli imballaggi. Progettazione, riutilizzo e riciclabilità sono i pilastri su cui agire per minimizzare l’impatto ambientale del packaging e promuovere l’economia circolare anche in questo ambito. A dare la direzione è un nuovo regol x.com