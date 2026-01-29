Imballaggi aumenta la domanda ma l' UE chiede sostenibilità | la proposta di Giflex

In Italia, il settore degli imballaggi cresce, ma l’Unione Europea spinge per più sostenibilità. La domanda aumenta, ma le regole cambiano: la proposta di Giflex punta a trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale. La discussione si fa più urgente, mentre le aziende cercano di adattarsi alle nuove norme senza perdere terreno.

Roma, 29 gennaio 2026 – La rilevanza strategica dell'imballaggio in Italia è sempre più sotto gli occhi di tutti, trattandosi di un comparto solido e innovativo dal valore attuale raggiunto equivalente a 51,3 miliardi di euro. La produzione di imballaggi è un settore molto influente per l'economia nazionale e consiste nel 3,3% del fatturato totale della manifattura e l'1,7% del Pil. Nell'anno 2024 sono state toccate le 17,26 milioni di tonnellate di imballaggi, un dato che mette in mostra una crescita dell'1,1% rispetto all'anno solare precedente per un fatturato complessivo raggiunto di 37,96 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

