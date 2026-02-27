Le anticipazioni sui nuovi modelli Samsung Galaxy A37 e A57 sono arrivate, con particolare attenzione alle caratteristiche della batteria e alla loro durata. Secondo le ultime indiscrezioni, i dispositivi dovrebbero offrire una buona resistenza nel tempo, mentre le nuove etichette energetiche europee indicano aggiornamenti nelle specifiche tecniche. Il lancio dei due smartphone è atteso a breve, con dettagli ancora da confermare ufficialmente.

Le recenti registrazioni presenti nel database EPREL indicano una valutazione di efficienza energetica di livello A per entrambi i modelli, suggerendo una notevole autonomia in uso quotidiano. Secondo le analisi riportate, l’a37 potrebbe raggiungere fino a 53 ore con una singola carica, mentre l’a57 si attesterebbe su circa 52 ore. Rispetto ai predecessori, rispettivamente a36 e a56 offrivano circa 41 ore e 44 ore, segnalando un incremento sostanziale della durata operativa. È interessante notare che la durabilità della batteria è prevista per essere contenuta entro 1.200 cicli di ricarica. Tale dato sembra inferiore rispetto ai 2.000 cicli citati in passato, ma gli esperti spiegano che la differenza può riflettere nuove linee guida di test adottate dall’Unione Europea, piuttosto che una riduzione reale della qualità della batteria. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy a37 e a57 anticipazioni batteria durata e durabilita

