Samsung ha aggiornato le batterie di Galaxy A57 e A37, potenziandole per offrire maggiore autonomia. Tuttavia, le nuove versioni presentano una limitazione che influisce sulle prestazioni complessive. Le etichette energetiche dei modelli di fascia media mostrano variazioni rispetto alle versioni precedenti, evidenziando modifiche nelle capacità e nelle specifiche tecniche.

le etichette energetiche dei moderni modelli mid-range di casa samsung rivelano cambiamenti significativi rispetto al passato. attraverso la documentazione pubblicata nel database europeo eprel, emergono nuove classificazioni e migliorie che interessano sia il galaxy a37 sia il galaxy a57, avvicinando l’offerta samsung a standard energetici più elevati. etichette energetiche del galaxy a37 e a57: cosa cambiano. le nuove classificazioni indicano progressi concreti in termini di efficienza e autonomia, con aggiornamenti che superano le prestazioni dei modelli lanciati in precedenza. si osserva una tendenza verso una gestione energetica più efficiente e una resistenza operativa migliore, in linea con l’impegno di samsung nel offrire dispositivi competitivi nel segmento medio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy a57 e a37 batteria potenziata con una limitazione

Samsung galaxy a37 e a57 anticipazioni batteria durata e durabilitaLe recenti registrazioni presenti nel database EPREL indicano una valutazione di efficienza energetica di livello A per entrambi i modelli,...

Samsung anticipa i tempi: i nuovi Galaxy A57 e A37 sono in arrivoSamsung sorprende il mercato tecnologico con un'anticipazione dei tempi: i nuovi modelli Galaxy A57 e A37 potrebbero debuttare già tra il 9 e il 15...

