I funerali di Domenico Caliendo l' abbraccio di Giorgia Meloni alla mamma

La premier Giorgia Meloni si è recata al Duomo di Nola per partecipare ai funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e quattro mesi deceduto presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Alla cerimonia, presente anche la mamma del piccolo, che ha ricevuto l’abbraccio della politica. La notizia ha suscitato grande attenzione locale e media.

