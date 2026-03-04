Salvini a Latina | 270 milioni per la bretella Cisterna-Valmontone

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si è recato a Latina per comunicare che sono stati destinati 270 milioni di euro alla realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone. L’annuncio riguarda l’imminente avvio dei lavori e la conferma dei fondi stanziati per l’opera. La visita si è concentrata su questo progetto specifico, senza ulteriori dettagli o commenti.

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fatto il suo ingresso a Latina per annunciare l'avvio imminente dei lavori della bretella Cisterna-Valmontone. L'evento si è svolto nel teatro D'Annunzio alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del commissario straordinario Antonio Mallamo. L'opera infrastrutturale rappresenta una scommessa che avrebbe potuto essere persa, ma che oggi viene celebrata come un successo concreto. Il ministro ha espresso la sua soddisfazione personale per lo sviluppo del progetto e ha promesso un ritorno sul luogo quando i cantieri saranno effettivamente aperti entro la fine dell'anno corrente.